Ieri in Italia 13.817 nuovi positivi e 322 morti

Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus registrati ieri in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 14.761. Sono invece 322 le vittime (il giorno prima 342). Sono 320.780 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, contro i 315.700 di venerdì. Il tasso di positività è del 4,3%, in calo rispetto al 4,7% del giorno prima

Coronavirus, le notizie principali di domenica 25 aprile​

Cagliari, Gaston Pereiro positivo

Nuova positività al coronavirus nelle file rossoblù, si tratta del centrocampista uruguaiano che è in isolamento secondo quanto previsto dal protocollo. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi. I DETTAGLI

Lazio-Torino verrà recuperata il 18 maggio

Sarà recuperata il 18 maggio Lazio-Torino, sfida inizialmente programmata per il 2 marzo, rinviata in seguito allo stop imposto dall'Asl di Torino ai granata per i diversi casi di Covid che avevano colpito la squadra di Davide Nicola, che non si era così presentata all'Olimpico. La partita verrà disputata quindi dopo la discussione del ricorso presentato dalla Lazio al Collegio di garanzia del Coni contro la decisione di non sanzionare il Torino con il 3-0 a tavolino: il Collegio si riunirà, infatti, il prossimo 13 maggio. LA DECISIONE

Lazio, Simone Inzaghi è guarito dal Covid: in panchina col Milan

L' allenatore biancoceleste è tornato negativo dopo 17 giorni: dopo aver saltato le ultime tre gare di campionato tornerà a sedersi in panchina nel match contro il Milan di lunedì prossimo. CLICCA PER I DETTAGLI

La variante indiana segnalata in Svizzera



La temibile variante indiana del Covid-19 è stata registrata in Svizzera, lo hanno reso le autorità sanitarie. L'India è alle prese con una drammatica recrudescenza dell'epidemia, che ha provocato un milioni di contagi in tre giorni.

Vaccini: un miliardo le dosi somministrate nel mondo

In tutto il mondo sono state somministrate finora un miliardo di dosi di vaccini anti-Covid, meno di cinque mesi dopo le prime inoculazioni. Risulta da un conteggio della France Presse. Più della metà del totale dei vaccini è stata fatta in tre Paesi: Stati Uniti (225,6 milioni), Cina (216,1 milioni) e India (138,4 milioni). In rapporto alla popolazione è invece Israele il Paese più immunizzato: sei israeliani su dieci sono già completamente vaccinati.

12 comuni della Basilicata in zona rossa fino al 2 maggio



Dodici comuni della Basilicata (zona arancione) saranno in zona rossa fino al 2 maggio. Lo ha disposto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, con una nuova ordinanza sull'emergenza covid-19. In particolare - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della Giunta lucana - da domani e fino a 2 maggio è prevista la "zona rossa" nei comuni di Abriola, Rionero in Vulture (Potenza), Craco e Garaguso (Matera). L'ordinanza, inoltre, proroga fino al 2 maggio il "rosso" per i comuni di Atella, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Filiano, Lavello, Palazzo San Gervasio e Rapone (Potenza).

Primo caso di variante Svizzera in Piemonte

Primo caso in Piemonte di variante svizzera del coronavirus Covid-19. Lo ha identificato il laboratorio dell'Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Candiolo, con la collaborazione del gruppo bioinformatico dell'IIGM ente di ricerca della Compagnia San Paolo, su un torinese di 57 anni, che aveva già contratto il Covid-19 lo scorso novembre e che è stato testato in quanto contatto di caso positivo. Il contagiato al momento sta bene e non presenta sintomi di rilievo.

Ieri in Italia 13.817 nuovi positivi e 322 morti

Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus registrati ieri in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 14.761. Sono invece 322 le vittime (il giorno prima 342). Sono 320.780 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, contro i 315.700 di venerdì. Il tasso di positività è del 4,3%, in calo rispetto al 4,7% del giorno prima.

-85 i ricoverati in terapia intensiva

Sono 2.894 i pazienti ricoveri in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 85 unità rispetto a venerdì nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 143 (il giorno prima 153). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.971 persone, in calo di 469 rispetto a venerdì.

Oltre 119 mila morti da inizio pandemia

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.949.517, i morti 119.021. Gli attualmente positivi sono invece 461.448 (-4.095 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.369.048 (+17.587).

I nuovi contagi regione per regione:

Lombardia: 2.313

Campania: 2.012

Lazio: 1.266

Puglia: 1.255

Sicilia: 1.095

Emilia-Romagna: 984

Veneto: 976

Toscana: 886

Piemonte: 821

Calabria: 544

Liguria: 279

Marche: 287

Sardegna: 254

Friuli Venezia Giulia: 204

Basilicata: 157

Abruzzo: 137

Umbria: 105

P.A. Bolzano: 76

P.A. Trento: 75

Molise: 46

Valle d'Aosta: 45

ANSA: variante indiana segnalata in Svizzera

La variante indiana del Covid-19 è stata registrata in Svizzera. Lo hanno reso le autorità sanitarie. L'India da giorni è alle prese con una drammatica recrudescenza dell'epidemia, che ha provocato un milione di contagi in tre giorni.

Liegi-Bastogne-Liegi, ok a partecipazione UAE

Semaforo verde per la squadra Uae e il suo leader, lo sloveno Tadej Pogacar, per partecipare oggi alla Liegi-Bastogne-Liegi una delle gare 'monumento' che chiude la stagione delle classiche primaverili. Un paio di positività al Covid 19, poi smentite dal secondo test, avevano impedito al team del vincitore del Tour 2020 di prendere parte mercoledì scorso alla Freccia Vallone, vinta dal francese Julian Alaphilppe. "Ieri l'intera squadra ha effettuato un test, insieme a tutte le altre, come da protocollo di gara - ha reso noto il team Uae e per tutti il risultato è stato negativo". Al via, insieme con Pocagar, ci saranno così anche lo svizzero Marc Hirschi, secondo al traguardo nel 2020, e l'italiano Davide Formolo, giunto secondo nel 2019.

Vaccini, Figliuolo: "5 milioni di dosi nei prossimi 10 giorni"

Tra il 27 di aprile e il 5 di maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino. Lo afferma l'ufficio del commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, indicando i nuovi "target crescenti" per le regioni nel periodo 23-29 aprile che consentiranno, se rispettati, di arrivare all'obiettivo di 500mila somministrazioni al giorno entro la fine di aprile.

Speranza: "Su farmaci diffidare di canali alternativi"

"Voglio ringraziare i Nas - Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, per l'operazione che ha portato all'oscuramento di 92 siti web che vendevano illegalmente farmaci anti Covid-19 e altri prodotti ritenuti pericolosi. Su medicinali e dispositivi medici ci dobbiamo fidare dei nostri medici, dei farmacisti e dei professionisti sanitari e diffidare di canali di distribuzione alternativi". Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Vaccini: via libera autorità Usa a ripresa Johnson&Johnson

Le autorità sanitarie Usa hanno revocato la sospensione della somministrazione del vaccino monodose Johnson&Johnson. La decisione dei Cdc e della Fda dopo che la commissione di esperti aveva dato il via libera alla ripresa della somministrazione del vaccino dopo una pausa durata undici giorni.