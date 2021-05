Francia, nuovo aumento pazienti in terapia intensiva

In Francia torna a crescere il numero di pazienti per Covid nelle terapie intensive: nelle ultime 24 ore ci sono stati 45 nuovi ingressi per un totale di 5.630. Un aumento per il secondo giorno consecutivo, dopo che per cinque i numeri erano gradualmente scesi. Il Paese intanto sta allentando le misure restrittive, come il coprifuoco che dal 19 maggio scatterà alle 21, e non più alle 19, dal 9 giugno alle 23 e sarà completamente revocato il 30 giugno.