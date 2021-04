Vaccino: superati 18 mln somministrazioni

Francia, superati i 6 mila pazienti in terapia intensiva

Il numero dei pazienti di Covid-19 in rianimazione ha superato ieri quota 6.000, dopo essere rimasto appena sotto questa cifra per una decina di giorni: lo ha reso noto Santé Publique France. Si tratta della prima volta che il numero dei malati in rianimazione - oggi a 6.001 - supera la soglia di 6.000 dall'aprile 2020, in piena prima ondata, quando superò 7.000.