L'ex capitano giallorosso è volato in trasferta per difendere l'onore di Roma a padel. In coppia con Ivan Peruch ha affrontato Milano, rappresentata da altri due volti noti del grande calcio: Demetrio Albertini e Nicola Amoruso, con Ventola e Vieri nelle vesti di spettatori. Tanti bei colpi da parte dei protagonisti, chi avrà vinto la sfida?

