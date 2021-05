Ieri in Italia 2.490 nuovi positivi e 110 decessi

Ieri in Italia registrati 2.490 nuovi casi di coronavirus su 107.481 tamponi effettuati (tasso positività 2.3%), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 4.194.672. I decessi sono stati 110, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 125.335. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.382, 28 in meno rispetto al giorno precedente

Coronavirus, le notizie principali martedì 25 maggio

Ieri in Italia 2.490 nuovi casi e 110 decessi, tasso positività 2.3%

Oms: 115mila operatori sanitari morti, una guerra

San Marino: una settimana senza nuovi casi

Terapie intensive sotto la soglia di allerta in tutte le regioni italiane

Giappone, inaugurati centri vaccinazioni di massa a 2 mesi dai Giochi

Decreto riaperture: coprifuoco alle 23 e stop definitivo dal 21 giugno

Accordo Oms-Svizzera, nasce ‘banca’ degli agenti patogeni

L'Oms ha firmato un accordo con la Svizzera che mette a disposizione dell'Agenzia un laboratorio di alta sicurezza, una sorta di banca biologica per immagazzinare agenti patogeni che potrebbero causare pandemie, incluso il virus all'origine del Covid-19. Questo archivio globale, che avrà sede nel Laboratorio di biosicurezza a Spiez, mira a migliorare la condivisione rapida e volontaria di virus e altri organismi patogeni tra laboratori su scala globale, ha affermato l'Oms.

Nuovi positivi, i casi regione per regione

Campania: 401

Sicilia: 378

Emilia-Romagna: 315

Lazio: 292

Lombardia: 249

Toscana: 245

Veneto: 150

Piemonte: 106

Puglia: 71

Calabria: 70

Liguria: 61

Marche: 58

Sardegna: 20

P.A. Trento: 20

P.A. Bolzano: 17

Abruzzo: 15

Umbria: 10

Valle d'Aosta: 5

Basilicata: 4

Friuli Venezia Giulia: 2

Molise: 1

Tasso positività al 2.3%

Sono 107.481 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 179.391. Il tasso di positività è del 2,3%, stabile rispetto al 2,2% di ieri.

Ministero Salute: -28 in terapia intensiva

In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.382 persone, in calo di 28 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 48. Sono invece 8.950 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 211 in meno nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 266.107 persone (-4.414 rispetto a ieri).

Ministero Salute: 2.490 nuovi positivi e 110 decessi

Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 2.490 nuovi casi di coronavirus su 107.481 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 4.194.672. I decessi sono stati 110, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 125.335.

Emilia Romagna, 315 nuovi positivi e 7 decessi

In Emilia Romagna sono stati 315 i nuovi positivi su un totale di 10.208 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%. Si contano 7 nuovi decessi: 13.153 i morti dall'inizio della pandemia.

Piemonte: 106 nuovi casi e 8 decessi

Sono 106 i nuovi casi di persone positive al Covid comunicati, oggi, dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. In calo sia i ricoverati in terapia intensiva, che sono 101 (-7 rispetto a ieri), sia quelli non in terapia intensiva, che sono 832 (-29 rispetto a ieri). Sono 8 i decessi, il totale è ora di 11.587 vittime.

Campania: 401 nuovi casi e 28 decessi

Sono 401, di cui 109 sintomatici, i positivi al Covid rilevati ieri in Campania, su 5.949 test molecolari esaminati. La consueta riduzione domenicale del numero dei tamponi fa salire il tasso di incidenza (calcolato senza tenere conto dei test antigenici) al 6,74%, contro il 4,78 di ventiquattr'ore prima. Il bollettino dell'Unita' di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala anche 28 nuove vittime (22 decedute nelle ultime 48 ore, sei risalenti ai giorni precedenti) e 1.141 guariti.

San Marino: una settimana senza nuovi casi

Nell'ultima settimana, dal 17 al 23 maggio, nessun nuovo caso di coronavirus è stato rilevato nella Repubblica di San Marino. Attualmente ci sono quattro persone positive in isolamento nel proprio domicilio, mentre le persone in quarantena sono tre. E' l'aggiornamento dell'Istituto per la sicurezza sociale del Titano.

Lazio: 292 nuovi casi, dato più basso da ottobre

Nel Lazio su quasi 10mila tamponi (-775) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 14mila test, si registrano 292 nuovi casi positivi, i decessi sono 11.

Usa sconsigliano viaggi in Giappone

Gli Usa hanno raccomandato agli americani di non viaggiare in Giappone, Paese che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici, a causa del Covid-19. L'indicazione arriva dal Dipartimento di Stato, che ha alzato al massimo livello l'allerta.