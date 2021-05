Ieri in Italia 3.224 nuovi casi e 166 morti

Ancora in calo ricoveri e terapie intensive

Sono 1.323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 59 rispetto a lunedì nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 46 (il giorno prima erano stati 48). Sono invece 8.557 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 393 in meno.