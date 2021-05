Ieri in Italia 4.147 nuovi casi e 171 decessi

Oms: "Più casi che nel 2020, pandemia non finita"

"Ci sono più casi di Covid-19 quest'anno che in tutto il 2020, la pandemia non è finita": lo dice il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus in un videomessaggio su Twitter. "Nessun Paese dovrebbe credere di essere fuori dalla tempesta, non conta il suo tasso di vaccinazione. La pandemia non è finita e non lo sarà fino a quando anche nell'ultimo Paese la trasmissione non sarà sotto controllo. "Finora, le varianti non mettono fuorigioco i vaccini, ma non è garantito che continui ad andare cosi'. Il virus muta di continuo, dobbiamo continuare a testare, tracciare, sequenziare e condividere le informazioni. Sostenere aziende e lavoratori, proteggere le persone e continuare a vaccinare e a condividere i vaccini. La pandemia non è finita".