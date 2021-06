Italia in zona bianca e stop mascherine all'aperto

Tokyo: positivi in arrivo, Giappone pensa a nuova stretta

"Non c'è modo" per garantire zero casi di virus tra le squadre in arrivo per i Giochi di Tokyo, mentre i funzionari si preparano a rafforzare le procedure di screening. E' quanto dichiara il presidente del Comitato olimpico giapponese Yasuhiro Yamashita secondo cui sarebbero necessarie "misure stringenti" negli aeroporti, dopo che due membri della squadra dell'Uganda sono risultati positivi la scorsa settimana dopo il loro arrivo in Giappone. "Non importa quali misure vengano messe in atto, non c'è modo di avere zero casi positivi in arrivo - ha detto Yamashita ai giornalisti - Anche se hai avuto due dosi di vaccino, ciò non garantisce che ogni individuo sarà negativo".