L'ex attaccante del Milan e attuale allenatore del Brescia diventerà padre per la prima volta: la compagna Angela Robusti è incinta di un bambino. "Con tutta la gioia che abbiamo siamo felici di uralre al mondo che presto saremo in tre: ti aspettiamo ometto del nostro cuore", l'annuncio sui social di un emozionato Inzaghi

Una bella notizia per Filippo Inzaghi . L'allenatore, che nella prossima stagione guiderà il Brescia in Serie B, diventerà presto papà per la prima volta. L'ex attaccante del Milan e della Nazionale, che compirà 48 anni il prossimo 9 agosto, avrà un figlio dalla compagna Angela Robusti , modella e wedding planner classe '90 con la quale fa coppia fissa da alcuni anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso Inzaghi attraverso un post pubblicato sul sui propri profili social.

Il messaggio di Inzaghi sui social

Parole dolci quelle usate da 'Superpippo', che ha anche svelato il sesso del nascituro: "E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo -ha scritto Inzaghi - allora capisci che sarà per sempre... Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore.. Siamo già pazzi di te!".