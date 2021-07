Argentina-Brasile, dove vedere la finale

Dove vedere Argentina-Brasile in tv

approfondimento

All'ultimo atto della Copa America 2021 l'Argentina ci è arrivata dopo un percorso passato per il primo posto nel girone A delle qualificazioni, con tre vittorie e un solo pareggio, cammino speculare a quello del Brasile nel gruppo B. L'Albiceleste ha poi regolato per 3-0 l'Ecuador nei quarti mentre è passata per i calci di rigore (3-2) per avere ragione della Colombia in semifinale dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Paquetà e compagni hanno invece superato per 1-0 prima il Cile e poi il Perù e vogliono difendere in casa il titolo vinto nel 2019. L’attesissima finale si giocherà nella notte tra sabato e domenica 11 luglio alle 2 del mattino (ora italiana). La partita, che si svolgerà allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e in streaming su NOW. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Riccardo Gentile. Non mancheranno studi, innovazione, Realtà Aumentata, tecnologia e competenze applicate alla narrazione dell’evento: Sky così racconterà come sempre l’ultimo atto di tre grandi appuntamenti che nelle ultime settimane hanno riempito di colore e colpi di scena i suoi canali sportivi.