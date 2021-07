Macron: "Green pass per ristoranti e trasporti"

Napoli, tutti negativi i tamponi dei giocatori

Tutti negativi i tamponi dei giocatori del Napoli che si sono sottoposti al test ieri allo stadio Maradona. Lo comunica il club azzurro che oggi accoglie i giocatori a Castel Volturno per una serie di test fisici e per la prima giornata al centro tecnico con il nuovo allenatore Luciano Spalletti, in vista della partenza per Dimaro Folgarida prevista per giovedì. Ovviamente in questa fase sono assenti i nazionali che hanno giocato fino a pochi giorni fa Insigne, Di Lorenzo, Meret, Ospina, Mertens, Fabian Ruiz e Lozano. Ieri invece al tampone c'era anche Elmas, eliminato al primo turno dagli Europei, mentre Zielinski arrivera' tra qualche giorno, visto che ha avuto un po' di ferie in più con il suo piccolo appena nato