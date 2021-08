Ieri in Italia 4257 casi e 53 morti

Calabria: 201 mila over 50 (23%) senza alcuna dose

Oltre 201mila calabresi over 50, pari al 23,45% di una platea di 858.747 persone, non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino anti Covid e non perche' non ve ne siano, ma perché non si sono presentati nei vari centri sparsi per la regione. E' quanto emerge dai dati - aggiornati alle 6 di stamani - dell'Agenzia italiana del farmaco. Dai dai quali emerge che in Calabria sono state somministrate 2.269.149 dosi sui 2.660.972 disponibili, pari all'85,3%.