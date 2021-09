Partire dal basso per scrivere altre pagine di una nuova favola. È questo l'obiettivo dell'FC Chievo 2021, la nuova società nata dopo l'esclusione dell'AC ChievoVerona dai campionati professionistici per inadempienze tributarie. Il nuovo club, fondato e presieduto da Sergio Pellissier, ricomincerà dalla Terza Categoria, l'ultima serie dilettantistica del calcio italiano. E per provare a scalare i campionati regionali ha intenzione di mettere a disposizione del nuovo allenatore, Riccardo Allegretti, una rosa il più possibile competitiva. Per farlo, il nuovo Chievo ha indetto una sessione di provini: come annunciato sui nuovi profili social del club, le selezioni si svolgeranno in due giorni, mercoledì 8 e giovedì 9 settembre, dalle 16:30 alle 18:30 al Payanini Center di Verona. Sarà lo stesso Allegretti - insieme a Pellissier - a visionare e scegliere i nuovi talenti che comporranno la rosa della prima squadra. Per partecipare sarà necessario presentare all'ingresso il Green Pass o un tampone eseguito entro le 48 ore antecedenti alla prova, oltre al certificato medico in corso di validità.