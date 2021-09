Gimbe, a rischio obiettivo presenza 100% a scuola

Vienna, da ottobre tamponi rapidi non più validi

Dal 1 ottobre a Vienna i tamponi antigenici non saranno più validi per accedere nelle ore serali nei ristoranti oppure per assistere ad eventi con oltre 500 persone senza distinzione se all'aperto o al coperto. Resterà valido solo il tampone molecolare (Pcr) ma non in tutte le aree.