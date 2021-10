Iss: indice RT stabile a 0.83, incidenza in calo

Iss, lieve riduzione occupazione reparti e intensive

Il tasso di occupazione dei malati di Covid in terapia intensiva e' in lieve diminuzione al 4,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 5/10/2021), con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 459 (28/09/2021) a 433 (5/10/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,1%. Anche il numero di persone ricoverate in queste aree e' in lieve diminuzione da 3.418 (28/09/2021) a 2.968 (5/10/2021). E' quanto compare nella bozza di Monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.