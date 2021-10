Francia, Rabiot positivo: salta la finale Nations

Il centrocampista della Francia Adrien Rabiot non potrà partecipare alla finale di Nations League, domani contro la Spagna a Milano. Lo rende noto la federcalcio francese, informando che il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid-19 ed è già stato posto in isolamento. Secondo le norme, non potrà essere sostituito.

