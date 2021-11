ISS: "Indice RT a 1.21, aumenta incidenza casi"

Il bollettino di ieri: 8.569 nuovi casi e 67 decessi

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute ieri sono stati registrati 8.569 nuovi casi di positività al Covid su 595.812 tamponi processati in Italia nelle ultime 24 ore. 67 i decessi, per un totale di 132.618. I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 4.835.435. I guariti sono 4.569 (ieri 2.654) per un totale di 4.595.897. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, che salgono a 106.920. Di questi, sono in isolamento domiciliare 102.989 pazienti.