Champions: Bayern Monaco-Barça a porte chiuse?

A forte rischio la presenza del pubblico per la sfida di Champions Bayern-Barcellona, in programma l'8 dicembre all'Allianz Arena. Il Primo Ministro della Baviera, Markus Soder: "Il calcio è un modello importante e ora bisogna ridurre i contatti ovunque". Intanto l'Uefa annuncia ufficialmente che 3 match di Champions, uno di Europa League e 4 di Conference si giocheranno a porte chiuse. Alto Adige da lunedì sarà zona gialla, lo stesso giorno scatterà il Super Green pass

Sono 7.975 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, domenica erano stati 12.932. Sono invece 65 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a domenica, quando erano state 47.

Sono invece 669 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 31 in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.135, ovvero 171 in più rispetto al giorno precedente.

Sono 276 mila i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 512.592. Il tasso di positività è' al 2,9%, in aumento rispetto al 2,5% di domenica.

Nel Regno Unito è stato deciso di offrire a tutti gli adulti la terza dose di vaccino anti-Covid, inclusa quindi la fascia di età che va dai 18 ai 39 anni, per contrastare la diffusione della nuova variante Omicron. Lo ha annunciato il Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI). La terza iniezione si può fare a distanza di soli tre mesi dalla seconda.

La Commissione europea ha approvato uno schema italiano da 400 milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese colpite dalla pandemia. La misura è stata approvata nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e fa parte dell'attuazione del Pnrr. Il sostegno pubblico sarà aperto alle Pmi impegnate in attività e operazioni internazionali rilevanti per la transizione digitale e verde e attive in tutti i settori - ad eccezione della finanza, della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. L'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette combinate con prestiti agevolati nell'ambito del regime de minimi. I beneficiari ammissibili possono ricevere un contributo massimo di 120mila euro, a seconda del tipo di attività svolta e della regione in cui hanno sede. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata.

In Alto Adige si registrano 470 nuovi casi covid, di cui 154 con pcr e 316 con test antigenici. Sono stati effettuati 1.123 tamponi pcr e 10.968 test antigenici. Resta stabile a 12 il numero dei pazienti in terapia intensiva, come anche nei normali reparti ospedalieri, mentre scende a 61 (-3) il numero di letti nelle cliniche private. Non si registrano vittime. Sono stati dichiarati guariti 64 altoatesini, mentre 10.475 sono in quarantena.

In Germania nelle ultime 24 ore sono stati registrati 45.753 casi di Covid e 388 morti, ma per la prima volta in tre settimane l'incidenza settimanale dei casi su 100 mila abitanti è leggermente scesa a 452,2 rispetto a 452,4 segnalato nei sette giorni precedenti.

A rischio la presenza nel pubblico nel match della sesta giornata della fase a gironi della Champions League, Bayern Monaco-Barcellona, in programma all'Allianz Arena l'8 dicembre alle 21. Il Primo Ministro della Baviera, Markus Soder: "Il calcio ha una importante funzione come esempio, in questo momento è necessario ridurre i contatti ovunque".

L'Alto Adige da lunedì sarà zona gialla: lo ha comunicato l'assessore alla sanità Thomas Widmann, evidenziando che ormai tutti i parametri indicano in questa direzione. Widmann ha ricordato che Bolzano nei giorni scorsi aveva già anticipato le misure da zona gialla, come l'obbligo di mascherina all'aperto e di Ffp2 sui mezzi pubblici, e che per questo motivo "per gli altoatesini cambierà poco". Lo stesso giorno entrerà in vigore il Super Green pass. Widmann ha fatto presente che negli ultimi giorni si è iniziato a registrare un forte afflusso agli hub, soprattutto per i booster e che metà dicembre ci sarà un'offensiva vaccinale.

I nuovi casi regione per regione di ieri

Veneto 1.265

Emilia-Romagna 1.223

Lazio 1.121

Lombardia 851

Campania 820

Sicilia 559

Piemonte 456

Toscana 328

P.A. Bolzano 256

Puglia 209

Friuli Venezia Giulia 181

Liguria 135

Marche 181

Calabria 146

Sardegna 98

P.A. Trento 64

Abruzzo 39

Umbria 26

Valle d'Aosta 10

Molise 4

Basilicata 3

