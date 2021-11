La soddisfazione del presidente Uefa, Aleksander Ceferin, di fronte alla respinta di progetti come la Superlega al Consiglio europeo: "Approvata all'unanimità una risoluzione storica, che chiede di rafforzare lo sport sui valori in Europa e di proteggerlo da minacce come le competizioni chiuse. Si tratta di una pietra miliare che segnerà lo sport europeo nei decenni a venire"

IL PARLAMENTO EUROPEO SI "OPPONE" ALLA SUPERLEGA