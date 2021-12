In vigore da oggi il Super Green pass

Entra da oggi in vigore il Super Green pass, che durerà fino al 15 gennaio. Sarà necessario essere vaccinati o guariti per entrare in stadi, bar, ristoranti, cinema, teatri e altre attività. Da oggi sarà anche necessario avere il green pass base, ottenuto attraverso il tampone, per utilizzare i mezzi di trasporto pubblici

