Ferito da un petardo il dottore che salvò Eriksen

Valentin Velikov, dottore che soccorse Eriksen durante la partita contro la Finlandia agli Europei, lavora per il Ludogorets ed è rimasto ferito a una coscia a causa di un petardo lanciato in campo dai tifosi del CSKA Sofia: "Pezzi taglienti di cemento contro la panchina, per fortuna nessuna grave conseguenza", ha scritto il suo club

Lo scorso mese di giugno, durante Danimarca-Finlandia, salvò la vita a Christian Eriksen, dopo l'arresto cardiaco dell'ormai ex calciatore dell'Inter. Oggi il dottor Valentin Velikov è stato in prima persona vittima di uno spiacevole episodio: è stato ferito alla coscia da un petardo, lanciato in campo dai tifosi del CSKA Sofia durante la partita contro il Ludogorets, club per cui Velikov attualmente lavora. Altre due persone, oltre al dottore, sono rimaste ferite (tra queste anche l'attaccante Budinov). La Federazione bulgara ha comminato al CSKA Sofia una multa salata a una gara interna a porte chiuse.