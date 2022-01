Inter-Juve, probabili formazioni della Supercoppa

I nerazzurri ritrovano Calhanoglu dopo la squalifica. Due dubbi per Inzaghi: Dzeko (o Sanchez) e Dumfries (o Darmian). Bianconeri senza Chiesa, De Ligt, Ramsey e Cuadrado. Allegri in attacco si affida alla coppia Kulusevski-Morata. Al termine della partita da non perdere i commenti, le interviste e le immagini della sfida di San Siro a "Calciomercato - L'Originale", in diretta alle 23 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 24 e in streaming su Now

Una delle grandi classiche del nostro calcio, che questa volta mette in palio la Supercoppa Italiana arrivata alla sua 34^ edizione. L’ Inter vincitrice dell’ultimo scudetto sfida la Juventus , vincitrice dell’ultima edizione della Coppa Italia, nel match che si gioca questa sera a San Siro con fischio d'inizio alle ore 21 . La Juventus ha alzato il trofeo in nove occasioni (almeno due volte più di ogni altra squadra), cinque invece i trionfi dell’Inter: l’unico precedente tra le due squadre in Supercoppa Italiana risale al 2005, quando i nerazzurri si imposero per 1-0 grazie al gol di Veron.

Juve, Perin in porta. Dybala verso la panchina

Max Allegri è costretto a fare i conti con delle assenze importanti: oltre all’infortunato Federico Chiesa, non ci saranno nemmeno gli squalificati Matthijs De Ligt e Juan Cuadrado, così come Ramsey fermato dal Covid. L’allenatore bianconero inoltre dovrà valutare le condizioni di Bonucci e Danilo, recuperati dai rispettivi infortuni ma non ancora al meglio. In difesa dunque si va verso la coppia centrale composta dal rientrante Chiellini e Rugani, De Sciglio confermato titolare ma questa volta sulla fascia destra, a sinistra Alex Sandro è in vantaggio nel ballottaggio con Pellegrini. A centrocampo con McKennie e Locatelli ci sarà Rabiot, mentre il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Kulusevski e Morata. Szczesny è convocato ma non è partito per il ritiro con la squadra: raggiungerà i compagni all'ultimo momento per presenziare in panchina. In porta (come annunciato da Allegri in conferenza stampa) giocherà Perin.