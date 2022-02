Ieri in Italia 67.152 nuovi casi e 334 decessi

Norvegia revoca le ultime restrizioni

La Norvegia ha revocato le sue ultime restrizioni contro il Covid, eliminando anche il distanziamento sociale e le mascherine nei luoghi affollati nonostante un'ondata di nuovi casi di Omicron. L'obbligo di quarantena per quattro giorni per i positivi è stato inoltre declassato a raccomandazione e i bambini con sintomi respiratori non sono più tenuti a sottoporsi al tampone. Il premier Jonas Gahr Store ha sottolineato, tuttavia, che "la pandemia non è finita" e ha consigliato alle persone non vaccinate e a coloro che si trovano in gruppi a rischio di continuare a praticare il distanziamento sociale o indossare le mascherine dove non è possibile il distanziamento sociale. L'Istituto norvegese di salute pubblica ha fatto sapere che il numero di persone ricoverate per Covid è aumentato del 40% nell'ultima settimana e da qui all'estate si stima che saranno contagiati dai 3 ai 4 milioni di persone, su una popolazione di 5,4 milioni quasi tutti i vaccinati