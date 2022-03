7/10 ©Getty

LE ALTRE PROPRIETÀ RUSSE IN EUROPA



MONACO - Non solo Chelsea. Il russo Dmitrij Rybolovlev possiede due terzi del club monegasco. Nel dicembre 2011 acquistò il 66% del Monaco, al tempo in Ligue 2, diventandone presidente (carica che ricopre attualmente). Subito grandi investimenti, Claudio Ranieri l'uomo scelto in panchina con cui ottiene la promozione nel 2013. L'estate successiva arrivano a suon di milioni gente come Radamel Falcao, Moutinho e James Rodríguez. E nel 2017 (con un giovane Mbappé) arriva la vittoria in Ligue 1.