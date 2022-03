Football Analyst, la rubrica sui numeri del calcio

Sky Sport 24 si arricchisce di una nuova rubrica: parte oggi Football Analyst. In un gioco situazionale come il calcio, i numeri non spiegano mai tutto ma rappresentano una buona base di partenza per analizzare giocatori, squadre, situazioni di gioco e, perché no, ipotizzare possibili previsioni. Andrea Marinozzi e Paolo Ciarravano, ogni settimana, proveranno a giocare con i dati e le statistiche della match analysis, mostrandoci che anche dietro i numeri c’è tanto calcio giocato

La sfida è intrigante. Forse complicata. Provare ad analizzare il calcio giocato cercando di percorrere il più possibile la strada dell’oggettività . Il calcio è uno sport interpretabile e per questo a volte divisivo. E soprattutto situazionale e imprevedibile. I numeri della match analysis , certamente, non ci dicono tutto ma ci permettono di andare in profondità per avere una buona base di partenza per analizzare giocatori e squadre , per provare ad azzardare previsioni . E magari addirittura sfatare qualche luogo comune .

Ogni settimana ci divertiremo insieme a farlo con Football Analyst dimostrando che dietro certi dati che potrebbero sembrare aridi c’è solo tanto calcio giocato. Football Analyst andrà in onda il venerdì alle 12.30 e alle 18.45 su Sky Sport 24 (canale 200) e sarà visibile anche on demand. Per la prima puntata cominceremo dal derby di Manchester. Cristiano Ronaldo è davvero in crisi? Quali sono i segreti del Manchester City di Guardiola? E poi approfondiremo il momento dell’Inter: come mai non segna più come prima? Provando a darci qualche risposta. In attesa che parli il campo.