Iss, in aumento indice RT e incidenza

Germania, Ministro Salute: "Omicron preoccupa, già 250 morti al giorno"

"La situazione pandemica in Germania e' molto peggiore dell'umore. Non possiamo dirci contenti della situazione". Lo ha detto il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, a Berlino, in conferenza stampa. "Leggo sempre di nuovo che la variante Omicron e' una variante leggera, ma questo e' falso o comunque vero solo in parte. Ci sono 250 vittime al giorno in Germania. E in poche settimane i pazienti che moriranno saranno di piu'". Il ministro e gli esperti del Robert Koch Institut temono che si possa arrivare di nuovo a una situazione di pressione troppo forte sul sistema sanitario nazionale.