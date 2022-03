Ieri 76.250 nuovi casi e 165 decessi

Covid, Iss: "Ricoveri no vax in intensiva 13 volte più di chi ha booster"

Le persone non vaccinate per Covid-19 finiscono in terapia intensiva 13 volte di più rispetto a chi ha fatto la dose booster. Secondo i dati del report integrale settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, infatti, il tasso di ricovero in rianimazione tra le persone sopra i 12 anni non vaccinate è risultato - nel periodo 28 gennaio-27 febbraio - di 16 ricoveri per 100mil abitanti, pari a circa 4 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da più di 120 giorni, (4 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ab.) e circa 13 volte rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster: tra questi il tasso di ricovero a di 1 per 100mila