Ieri in Italia 32.573 casi e 119 decessi

Il Ministero della Salute ha comunicato i dati ufficiali per quanto riguarda il Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Sono stati registrati in Italia 32.573 casi e 119 decessi. Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un test effettuato prima di partire per l'Argentina per gli impegni con la propria nazionale. Stessa sorte per Josip Brekalo del Torino, trovato positivo nel ritiro della Croazia