Vaccini, oltre 135 milioni le dosi somministrate in Italia

Sono 135.594.966 le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate in Italia in totale ad oggi, il 95,5% delle dosi consegnate finora, pari a 141.929.425 (nel dettaglio, 95.340.392 Pfizer/BioNtech, 25.445.671 Moderna, 11.544.822 Vaxzevria, 6.726.089 Pfizer pediatrico, 1.849.451 Janssen e 1.023.000 Novavax). E' quanto emerge dal report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 06.19. In particolare, sono state somministrate 43.400.045 dosi addizionali/richiamo (booster) al 94,60% della popolazione over 12 potenzialmente destinataria di queste somministrazioni che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Il totale della popolazione over 12 che ha ricevuto almeno una dose è pari a 49.332.269 persone, il 91,34%, mentre il totale del ciclo vaccinale - sempre nella fascia over 12 - è di 48.468.789 persone, pari all'89,74%. Nella platea 5-11 anni il totale di chi ha ricevuto almeno una dose è 1.371.447, pari al 37,51% dei bambini in questa fascia di età, mentre il totale di chi ha completato il ciclo vaccinale è 1.227.0,23 pari al 33,56%.