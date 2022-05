Dl Riaperture, governo pone la fiducia alla Camera

Croazia, abolite tutte le restrizioni ai confini

Da ieri non ci sono più restrizioni legate al Covid-19 ai confini della Croazia per l'ingresso nel Paese. Lo ha reso noto l'Unità di crisi della Protezione civile. Lo scorso 7 aprile erano già state revocate quasi tutte le misure di protezione, inclusi i limiti ai raduni pubblici, come anche le limitazioni agli orari di lavoro dei bar, ristoranti e locali notturni. Era rimasto l'obbligo per i cittadini dei Paesi non-comunitari di presentare un Covid-pass all'ingresso nel Paese, regola da ieri abolita e che di fatto mette fuori uso anche il green pass in generale. Resta in vigore unicamente l'obbligo di indossare le mascherine negli ospedali, nelle strutture sanitarie, nei centri di assistenza per gli anziani e nelle farmacie.