Brice Samba eroe della serata di Nottigham. Nella partita di ritorno della semifinale playoff che ha spedito il Forest all'ultimo atto contro l'Huddersfield il 29 maggio a Wembley, il portiere congolese è stato assoluto protagonista. Ha infatti respinto ben tre calci di rigore agli avversari dello Sheffield United. I supplementari si erano chiusi sul 2-1 per gli ospiti, stesso risultato maturato a favore del Nottingham Forest nella semifinale di andata, così a decidere il nome della seconda finalista per la promozione in Premier League è stata la serie di tiri dagli 11 metri. Che ha esaltato Samba: il portiere del Nottingham ha respinto a mano aperta il tiro di Norwood, poi quello di Hourihane restando quasi al centro della sua porta e infine si è tuffato in presa bassa alla sua destra per fermare il tentativo di Gibbs-White. Quest'ultima parata ha fatto partire la notte di festa della sua squadra. Ma dietro le grandi prestazioni di Samba tra i pali c'è anche un simpatico segreto.