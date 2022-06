L'ex numero uno della nazionale paraguaiana, noto per essere anche un preciso tiratore di calci punizioni e rigori, è entrato in politica: si è candidato alle elezioni presidenziali in Paraguay per il 2023. Lo ha annunciato lui stesso con un post sui suoi canali social Condividi

Vi ricordate José Luis Chilavert? Sì, il portiere della nazionale del Paraguay che calciava le punizioni dal limite dell'area di rigore (e con una precisione da numero 10). Ecco, oggi ha 56 anni, il calcio giocato per lui ormai è un ricordo, ma in campo ha scelto comunque di scendere: non nel rettangolo verde, ma in politica. Chilavert, infatti, si è candidato alle elezioni presidenziali nel suo Paraguay, per il 2023. Lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Twitter, con un post in cui ha pubblicato un video dove viene ripreso in mezzo al popolo paraguaiano, e con la seguente didascalia: "Dopo aver riflettuto e sentito la responsabilità di costruire un Paraguay migliore, ho deciso di formalizzare la mia candidatura a Presidente in modo che il nostro popolo possa ancora una volta sentirsi". Il tutto, chiuso con l'hashtag #OrgullosoDeSerParaguayo (orgoglioso di essere paraguaiano).

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il "Progetto Chilavert" per le presidenziali in Paraguay leggi anche La squadra di un pub ai preliminari di Conference! Tra le promesse di Chilavert per il suo popolo, ci sono l'impegno su sei punti da lui ritenuti fondamentali per la crescita del suo Paese e il miglioramento delle sue condizioni di vista: riguardano investimenti nell'educazione, nel welfare, nell'energia e nelle infrastrutture. Inoltre, il "Progetto Chilavert" (come si può leggere sul sito della sua campagna elettorale) tocca anche i temi dello sviluppo economico e della sicurezza e uguaglianza, difesi e garantiti per tutte le cittadine e tutti i cittadini.



Chilavert, la carriera da calciatore e quelle punizioni leggi anche Tevez sarà il nuovo allenatore del Rosario Central Lo chiamavano 'El Bulldog', per il suo aspetto fisico. E in campo era scatenato. Oltre a difendere la porta delle sue squadre, Chilavert comandava le sue difese da vero leader. E poi, quando c'era un calcio di punizione dal limite dell'area o un rigore da battere, non c'era bomber o trequartista dal piede magico che tenessero: toccava sempre a lui, e il più delle volte riusciva a segnare mandando in delirio i suoi tifosi. Debuttò nel calcio professionistico all'inizio degli anni Ottanta, per chiudere nel 2004 con la maglia del Velez (Argentina). In Europa, Chilavert ha difeso le porte di Real Saragozza (Spagna) e Strasburgo (Francia). E con la nazionale paraguaiana, ha preso parte a 74 match ufficiali, segnando anche 8 gol, che, se sommati ai 54 realizzati con le maglie dei club, fanno salire il suo totale a quota 62. Con il suo carattere e il suo ruolo in campo, Chilavert è diventato negli anni un'icona del calcio paraguayo. E oggi, 'El Bulldog' vuole essere molto di più.