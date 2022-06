Pelligra: "Riporteremo il Catania dove merita"

L'imprenditore italo-australiano ha illustrato il suo progetto in conferenza stampa: "Faremo una grande società e creeremo un settore giovanile dal quale verranno fuori nuovi campioni. Voglio che i catanesi siano orgogliosi della loro squadra"

"Voglio con forza che tutti i catanesi siano orgogliosi della loro squadra". Si presenta così Ross Pelligra, l'imprenditore italo-australiano scelto dal Comune di Catania per rifondare la formazione rossazzurra dopo il fallimento. Un progetto ambizioso presentato da Pelligra in conferenza stampa a Palazzo degli Elefanti, sede del comune siciliano, dove è arrivato insieme al manager Dante Scibilia e l'ex centrocampista Vincent Grella: "È una grande emozione essere qui perché ho sempre mantenuto un legame forte con la Sicilia e Catania - esordisce l'imprenditore - Faremo una grande società per riportare Catania nella categoria che gli compete e rispondere alle richieste dei tifosi che anche oggi mi hanno commosso".