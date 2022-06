Continuano i progressi durante l'iter riabilitativo per Stefano Tacconi. A dare aggiornamenti sulle sue condizioni - come spesso capita in questo periodo - è il figlio sui social: "Oggi con l'aiuto dei fisioterapisti papà ha fatto i suoi primi passetti, un'emozione indescrivibile", ha scritto Andrea Tacconi su Instagram. Riportando il messaggio nelle proprie stories, Andrea ha anche inserito un emoji con un cuore e un quadrifoglio, simbolo di speranza e fortuna, ma soprattutto una foto della sua mano legata a quella del padre Stefano.