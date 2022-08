Messi ride, Ronaldo no: avvio di stagione opposto per i due fuoriclasse

Umore opposto per i due pluri vincitori del Pallone d'Oro: l'argentino segna in rovesciata in Ligue 1 e vince con il suo Psg, il portoghese "accusa" visibilmente la sconfitta con il Brighton del suo United all'esordio in Premier

Se vi hanno raccontato che la rivalità tra Leo Messi e Cr7 è storia ormai del passato, di quando duellavano in Liga, spartendosi palloni d’oro e Champions League.. beh, mentivano. La distanza ravviverà anche l'amore, ma mette del pepe anche sull'antagonismo. Messi inaugura con una rovesciata la sua stagione, in una gara da manita due gol sono suoi. E considerando che in tutta la passata stagione le reti erano state 6, l’immagine del Messi sorridente nel nuovo "parco giochi dei Prinicipi del gol" è già tutta un’altra storia. E se poi la rete del 5-0 arriva con il marchio di fabbrica di Cristiano Ronaldo.. Poteva forse mancare il casus belli? La testata spagnola AS sottolinea come sia comparso sui social un post di una delle tante pagine dedicate alla stella portoghese, che schernisce la rovesciata di Messi, rifiutando il paragone con la ben più nota acrobazia di CR7 alla Juventus in Champions League. Il Clermont non è la Juve, e la prodezza non è nemmeno lontanamente paragonabile, si legge nel post, con tanto di applausi da parte della sorella di Ronaldo. Il quale è ancora in attesa del tanto agoniato trasferimento, parte in panchina e assiste impotente alla sconfitta dello United in casa contro il Brighton. Insomma avvio agli antipodi per i due fuoriclasse, ma rivalità immutata. Una rincorsa reciproca, che da sempre è la loro più grande spinta.