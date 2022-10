Processo Bergamini, morto per asfissia meccanica

A un anno esatto dall’inizio del processo arrivano le conclusioni dei periti sulla morte del calciatore. "Un enfisema polmonare acuto, in un calciatore come Denis è da escludere se non provocato da asfissia meccanica ", hanno spiegato i medici legali

A un anno esatto dall’inizio del processo, la scienza è entrata nell’aula della Corte d’assise di Cosenza, dando un duro colpo alla tesi sostenuta dalla difesa di Isabella Internò, unica imputata per concorso in omicidio volontario. Giorgio Bolino, che svolse consulenza medico legale nel 2011, Roberto Testi, chiamato anch’egli a redigere una relazione tecnica nel 2013 prima di un’altra congiunta con il collega nel 2015, Vittorio Fineschi, professore di fama mondiale, il più citato sulle riviste scientifiche internazionali al quale fu chiesto parere tecnico nel 2016 dall’avvocato Anselmo, Margherita Neri che partecipò come consulente del Pm all’autopsia e agli accertamenti condotti nel 2017 sul corpo di Denis esumato per la seconda volta: tutti loro, sulla scorta del lavoro svolto e delle evidenze emerse, si sono dichiarati convinti, che Denis Bergamini morì per asfissia meccanica violenta, come già era dimostrato dall’autopsia del dottor Avato nel 1990. Un enfisema polmonare acuto, in un calciatore come Denis è da escludere – spiegano i medici legali - se non provocato da asfissia meccanica. I mezzi attualmente disponibili, la glicoforina che permette di cogliere la vitalità delle lesioni e che ha dato esito positivo a livello della laringe e della base della lingua, tra l’altro, hanno portato a quella che i medici stessi esprimono come certezza. “Non può esserci un falso positivo” – ha affermato Fineschi. La glicoforina cerca il sangue e se lo trova, è segno di emorragia. “Se una lesione è vitale, vuol dire che è stata inferta quando il soggetto era ancora in vita”.

“Non esiste per me una causa alternativa di morte” – ha dichiarato Testi, anche se le macchie ipostatiche erano “scarsissime” – come emerso dalle domande poste dall’avvocato Pugliese e non evidenti come di solito succede in caso di asfissia.