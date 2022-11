Aia, giustizia arbitrale passa a procura Figc

Nel consiglio federale che si è svolto questa mattina è passata all'unanimità la richiesta di modifica dei principi informatori dell'AIA, ai quali l'assoarbitri si deve adeguare entro il 15 dicembre, che prevede che la giustizia arbitrale passi all'interno della giustizia federale. La decisione e' stata presa nel consiglio convocato d'urgenza dopo l'arresto del procuratore AIA Rosario D'Onofrio ed è stata "condivisa con il presidente del Coni, Giovanni Malago' e il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha escluso al momento la possibilità di un commissariamento dell'Associazione italiana arbitri: "Capisco l'amarezza di Trentalange. Lui è stato democraticamente eletto ed è legittimato a tenere il ruolo. Oggi non ci sono elementi oggettivi per un provvedimento così violento come il commissariamento, ma se domani dovessero emergere altri elementi sarà Trentalange per primo a fare un passo indietro. C'è grande rispetto per la sua sofferenza che è la stessa degli arbitri italiani"