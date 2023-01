"L'onore spetta all'uomo nell'arena. L'uomo in cui il viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L'uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo che non c'è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanze. L'uomo che dedica tutto sé stesso al raggiungimento di un obiettivo, che sa entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta. L'uomo che, quando le cose vanno bene, conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste e che, quando le cose vanno male, cade sapendo di aver osato. Quest'uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta". Seguì un lungo ed emozionato applauso di tutto il gruppo azzurro.

Quando Florenzi lo ringraziò dopo la vittoria: "Un esempio vivente"

"Sono sicuro che mi odierà per questo ma è importante che tutti lo sappiano - disse Florenzi subito dopo il trionfo di Wembley a Sky -. Noi abbiamo un esempio che ogni giorno ci dimostra come si deve vivere, come ci si deve comportare, in qualsiasi ambiente, in qualsiasi situazione. E quest'uomo è Gianluca Vialli. Per noi è speciale, questa vittoria senza di lui - come senza Mancini e tutto lo staff - non ci sarebbe stata. È un esempio vivente".