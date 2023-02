Pierluigi Collina si definisce fiducioso relativamente alla sperimentazione in corso al Mondiale per club in Marocco (esclusiva Sky Sport), in cui gli arbitri sono chiamati per la prima volta a spiegare pubblicamente la decisione presa al Var: "Potrebbero esserci problemi di lingua, ma il risultato sarà positivo. L'obiettivo non è complicare la vita all'arbitro, ma rendere più comprensibile la decisione dopo l'intervento del Var, come avviene per esempio in altri sport"

