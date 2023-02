Kahraman ucciso con un colpo di pistola

Choc in Austria. Volkan Kahraman (43 anni), ex centrocampista austriaco di origini turche, è stato assassinato a Vienna - nel sobborgo di Simmering - con un colpo di pistola alla testa. Tutto è nato da una lite tra Kahraman, ex giocatore della Nazionale, e un uomo in un bar a Vienna (dalle indagini della polizia è emerso che i due si conoscevano da tempo). Il litigio è degenerato e i due si sono spostati all'esterno, dove si è consumata la tragedia che ha portato all'omicidio del calciatore. Dopo aver sparato a Kahraman, l'uomo si è suicidato. Entrambi sono morti sul colpo e l'intervento dei soccorsi è stato inutile. Kahraman, tra le altre, ha vestito anche le maglie di Feyenoord e Salisburgo. Con il club austriaco ha affrontato l'Udinese nel 2003 in Coppa Uefa.