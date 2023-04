Un anziano spettatore si sente male in tribuna, l’arbitro sospende la partita e lo soccorre praticandogli un massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. È accaduto in Molise, a Vastogirardi, in provincia di Isernia, nel match tra Vastogirardi e Avezzano, in Serie D. A correre in aiuto dello spettatore colto da malore, Cristiana Laraspata, arbitro della sezione di Bari. Nel corso della partita, quando mancavano pochi minuti alla fine, l’arbitro -che è una studentessa specializzanda in Anestesia e Rianimazione- è stata avvisata del fatto che c’era uno spettatore che si stava sentendo male, vicino al cancello che separa il campo dalle tribune. Ha allora fermato il gioco e si è subito prodigata per aiutarlo, praticandogli un massaggio cardiaco. Successivamente al campo è arrivata un’ambulanza. La partita è ripresa solo quando l’uomo è stato trasferito in ospedale, dove -nonostante sembrasse essersi ripreso- è poi purtroppo deceduto.