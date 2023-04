Da un anno impegnato in Malesia, l'ex Udinese è il bomber dello Johor DT con cui ha segnato anche nell'ultimo turno. Facile il 6-0 al KDA FC, partita dove l'italo-argentino è stato protagonista di un episodio curioso: al 69' s'incarica di calciare un rigore, battuto però di seconda. Il compagno Aiman segna, ma era entrato in area prima del passaggio. Il risultato? Gol annullato per invasione e penalty sprecato!

Ben 6 le maglie vestite in Italia dalla Serie A alla B per un totale di 16 gol, lui che il meglio in carriera l’ha servito nella Championship inglese con Watford e Sheffield Wednesday. Parliamo di Fernando Forestieri, 33enne attaccante italo-argentino, nato a Rosario ma portato nel nostro Paese dal Genoa nel 2005. Schierato nelle giovanili azzurre dall'U-17 all'U-21, l’ex Boca Juniors ha definitivamente salutato l’Italia a gennaio 2022 dopo essere rimasto svincolato dall’Udinese. Da allora è diventato protagonista in Malesia allo Johor Darul Takzim, dove ha subito vinto e si sta confermando in stagione a suon di gol: capocannoniere nello scorso torneo con 13 reti, Forestieri si sta ripetendo anche in questa edizione (7 centri in 8 partite) dominando la classifica dei mercatori. Ma nell’ultimo turno ha fatto discutere per un episodio curioso.