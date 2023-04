Il Michaelis della lingua portoghese ha aggiunto lo pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento tra le 167.000 parole del dizionario utilizzato in Brasile: sarà sinonimo di "eccellenza e incomparabile"

Pelé entra ufficialmente tra le 167.000 parole del dizionario Michaelis della lingua portoghese. Lo pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento, morto lo scorso 29 dicembre a 82 anni, sarà utilizzato in Brasile come sinonimo di eccellenza. Un'aggiunta al dizionario frutto di una campagna congiunta, lanciata nelle scorse settimane dalla Fondazione Pelé in collaborazione con il Santos e il canale televisivo Sportv.