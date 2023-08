Ha finto di sfilare dalla propria bocca un'infinita serie di fazzoletti, come fanno gli illusionisti, poco prima dell'ultimo rigore degli avversari. Dopo Grobbelaar e Dudek (in occasioni ben più prestigiose) l'argentino Nahuel Guzman ha alzato ulteriormente l'asticella del gioco psicologico dagli undici metri. Nella stessa partita il 37enne Gignac ha incantato con una rovesciata mozzafiato

In principio c'era stato Bruce Grobbelaar, un passato come soldato in Rodesia prima di fare il calciatore a tempo pieno: ballava, sulla linea di porta, per infastidire i tiratori con la maglia della Roma nei rigori della finale di Coppa dei Campioni 1984. Riuscendoci. Dudek, altro incubo tutto italiano, lo citò a Istanbul 2005, quando ipnotizzò i fortissimi giocatori del Milan di Ancelotti in una finale stregata. Ora c'è Nahuel Guzman, il portiere che ha scelto un trucco da mago per vincere il duello psicologico col proprio avversario dagli undici metri. E ce l'ha fatta.