Più che sognando Beckham , segnando come Beckham. Eguagliando, anzi. Perchè grazie al gol vittoria della sua Argentina contro l’ Ecuador , Leo Messi ha agganciato il suo attuale presidente all’ Inter Miami nella speciale classifica delle reti realizzate su punizione . Con il gioiello confezionato al Monumental di Buenos Aires nel match di qualificazioni mondiali, sono infatti salite a 65 le reti da calcio da fermo realizzate da Messi: proprio come quelle messe a segno in carriera dall’ex Spice Boy.

Messi, su punizione meglio di Maradona ma dietro a Dinho

A differenza di quella di ‘Becks’, la carriera di Messi non è ancora terminata. Quindi l'argentino ha la possibilità di avanzare ancora, nella classifica di chi ha segnato più gol su punizione. La Pulce si è già messo alle spalle giganti della specialità come Maradona e Zico. Ora è a un passo da un altro fuoriclasse come Ronaldinho e a +5 dai 70 di 'O Rey' Pelé. Anche se il record del più grande tiratore di punizioni di sempre è lontano: i 77 gol di Juninho Pernambucano forse sono troppi, anche per Messi. Ecco la classifica dei calciatori che hanno segnato più punizioni in carriera.