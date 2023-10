Dopo l'audizione di Sandro Tonali, in cui il giocatore del Newcastle ha ammesso di aver scommesso sul Milan (non si prefigura illecito sportivo ma va incontro a una squalifica che dovrebbe costargli gli Europei), la Procura di Torino si prepara a sentire Nicolò Zaniolo. Intanto Fagioli, che ha patteggiato con la Procura Figc, ha cancellato il profilo Instagram dopo aver pubblicato alcune storie: "Chiedo scusa a tutti i tifosi per l'errore ingenuo. Su di me mille falsità, presto parlerò"

LE DEPOSIZIONI DI FAGIOLI