Xabi Alonso punta al terzo titolo stagionale: dopo la Bundes e la Coppa di Germania vinte con il Bayer Leverkusen, l’allenatore basco punta al successo in Donosti Cup con lo Zuatzu. Una squadra non casuale, visto che è quella dove gioca Jon, figlio 16enne dello stesso Xabi Alonso che, in vacanza nella sua terra natale, si è seduto sulla panchina dello Zuatzu portando la squadra alla vittoria contro l’Aika, team di Huesca.

In gol il figlio di Xabi Alonso

In realtà, secondo quanto racconta la stampa locale, Xabi Alonso, dopo aver allenato la squadra del figlio, non ha potuto assistere ai festeggiamenti per la vittoria sull’Aika, ma c’erano la moglie Nagore e la figlia Ane. Lo Zuatzu ha infatti trionfato per 3-1 con un gol, il secondo, proprio di Jon Alonso che porta la maglia numero 14 come il padre, ma che ha festeggiato come Mbappé. Lo stesso Zuatzu è primo in classifica nel torneo. La Donosti Cup è un torneo molto importante a livello giovanile che si disputa proprio a Donostia, cittadina a pochi km da Tolosa, città natale di Xabi Alonso. Lo stesso attuale allenatore del Bayer ha preso parte a questa competizione quando aveva appena 12 anni. Nel corso degli anni, sono stati tanti i campioni che hanno giocato questo torneo e poi diventati top del calcio mondiale. Tra questi anche Jordi Alba, Sergio Busquets e Marcos Llorente.