Brasile eliminato ai rigori dall'Uruguay

L'Uruguay batte ai rigori il Brasile e si qualifca per le semifinali di Copa America. La nazionale verdeoro è stata eliminata per 4-2 dal dischetto, dopo i tempi regolamentari finiti sullo 0-0. Celeste in 10 dal 74', per l'espulsione di Nandez. Uruguay che se la vedrà con la Colombia, che ha battuto 5-0 Panama senza problemi. In rete Jhon Cordoba all'8', James Rodriguez su rigore al 15', Diaz al 41', Richard Rios al 70' e Miguel Borja al 94' dal dischetto. Nell'altra semifinale si sfideranno mercoledì Argentina e Canada.