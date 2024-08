Ancelotti: "L'Atalanta è forte. Mbappé? È pronto"

Ancelotti in conferenza: "Gasperini è un amico, sarà difficile"

L'allenatore del Real Madrid ha aggiunto in conferenza stampa: "Affrontiamo questa partita con grande entusiasmo e voglia. È il primo trofeo di una stagione che sarà molto impegnativa e speriamo ricca di successi, quindi vogliamo iniziare bene. La squadra è motivata per fare una grande partita. Non vediamo l'ora di cominciare. Sarà una gara molto impegnativa fin dall'inizio, ma stiamo bene. Anche Mbappé come gli altri giocatori: non abbiamo avuto tempo per lavorare insieme, ma era in buona forma. Tutti possono scendere in campo anche se non abbiamo avuto molto tempo. Lunin? Abbiamo i migliori portieri, attaccanti, difensori, centrocampisti... Fa parte della nostra squadra. Questo è un ambiente sano, pulito e determinato da giocatori che sono qui da più tempo. Non ci sono principi e re: c’è un gruppo che mette la qualità al servizio della squadra. Abbiamo una grande responsabilità quest'anno, abbiamo i migliori giocatori e dobbiamo essere i migliori". Sul campionato saudita e i rumors che coinvolgono Vinicius: "Non c'è nulla a riguardo, sono solo speculazioni di mercato". Parole di stima per l'Atalanta e Gasperini: "Merita di essere qui. Hanno fatto un lavoro straordinario sia la squadra che il loro allenatore. Gasperini è un amico. Sarà difficile...". Sull'ampia scelta tra i rigoristi: "Mbappé sarà il primo? Lui li calcia bene, ma anche Bellingham o Valverde spettacolare in Copa America. Dovrò scegliere domani, dovrò scegliere uno che inizia la partita". E infine sull'addio di Kroos e le scelte di formazione: "Senza Toni il nostro stile si dovrà adattare alle caratteristiche dei giocatori. Le scelte? Sono un problema interessante, non sapere chi mettere. Mi ha rovinato le vacanze (ride, ndr). I giocatori buoni giocano. Abbiamo tantissime partite quindi non avremo lo stesso undici. L'anno scorso chi entrava da panchina ha portato tantissimo".