Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Usa, ha diramato la lista dei convocati per la doppia sfida contro la Giamaica, valida per i quarti di finale della CONCACAF Nations League. L'andata si svolgerà nella notte tra giovedì 14 e venerdì 25 novembre, mentre il ritorno (in America) nella notte tra lunedì 18 e martedì 19. Sono ben 5 i protagonisti della Serie A che raggiungeranno in America il commissario tecnico ex Chelsea, per la precisione Weah, Pulisic, Musah, McKennie e Busio.